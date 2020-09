Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Nel Tarantino 16 dei 78 casi di Polignano

Dei 78 casi positivi di coronavirus identificati in altrettanti operatori dell'azienda agricola e ortofrutticola Sop di Polignano a Mare (Bari), 16 appartengono a due Comuni della provincia di Taranto: Grottaglie e San Marzano di San Giuseppe. Sono persone che per lavoro si spostano nell'azienda del Barese. Lo hanno dichiarato i due sindaci del Tarantino. Il caso della Sop di Polignano costituisce per ora un focolaio Covid tant'e' che ieri la Regione Puglia, d'intesa col Comune di Polignano, ha gia' adottato le prime misure. "Abbiamo avuto la conferma ufficiale di nove casi di Covid a Grottaglie. Nove casi di nostri concittadini che si sono sottoposti al tampone" ha dichiarato, in un messaggio alla sua comunita', il sindaco di Grottaglie (Taranto), Ciro D'Alo'.