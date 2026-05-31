Montagna, precipita in dirupo in Trentino dopo concerto: morta 58enne

Gli operatori del soccorso alpino sono intervenuti per recuperare il corpo della donna, di Roverè della Luna, precipitata mentre stava camminando sul ciglio della strada in località Piazzola a Molina di Fiemme. Stava rientrando a piedi verso l'autovettura di ritorno da un concerto

Una donna di 58 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo in Trentino. Gli operatori del soccorso alpino sono intervenuti per recuperare il corpo della donna, di Roverè della Luna, precipitata mentre stava camminando sul ciglio della strada in località Piazzola a Molina di Fiemme. La 58enne stava rientrando a piedi verso l'autovettura insieme ad altre persone di ritorno da un concerto.