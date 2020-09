2/21 ©Ansa

In Veneto, altri due lavoratori dello stabilimento Electrolux Italia di Susegana (Treviso) risulterebbero positivi al coronavirus. Lo hanno comunicato le Rsu, precisando che in un caso si tratta di una positività rilevata nel secondo tampone a carico di un lavoratore già sospeso e nel secondo di un esito riferito a un collega che opera sulla stessa linea. Il primo è collegato per via familiare a un'operaia fra i contagiati dello stabilimento Aia di Vazzola (Treviso), altro focolaio. Una decina di colleghi di reparto sono sospesi per quarantena cautelativa

