Coronavirus, in Trentino primo bimbo positivo in asilo nido

Un bambino di un asilo nido di Pergine Valsugana in Trentino è risultato positivo al tampone del coronavirus ( LIVEBLOG - SPECIALE COVID-19 ). A seguito della positività del bimbo due maestre e altri 5 bambini dello stesso 'gruppo classe' sono stati posti in isolamento fiduciario e sottoposti a test. Le scuole materne in provincia di Trento sono state aperte il primo settembre. Come riferisce il sindaco di Pergine, Roberto Oss Emer, attualmente in città ci sono "9 persone di 4 nuclei familiari in isolamento fiduciario non positivi al coronavirus e 15 persone di 6 nuclei familiari sono in quarantena domiciliare senza alcun sintomo in quanto rientrati da vacanze o soggiorni all'estero".

Oltre 300 tamponi

L'ultimo bollettino relativo ai nuovi contagi da Coronavirus in Trentino segnala in totale 17 casi su un numero di tamponi effettuati che è però solo di 322, quindi piuttosto basso. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari specifica come i nuovi casi non riguardino i focolai del settore della lavorazione carne. Per i focolai delle aziende di macellazione si sta svolgendo un’ulteriore campagna di screening per allargare i controlli anche alla cerchia dei contatti dei dipendenti e dei loro familiari: non si esclude che qualche nuovo contagio possa emergere nei prossimi giorni, ma gli esperti ritengono che su questo fronte la situazione sia ragionevolmente sotto controllo. Gli attualmente positivi sono dunque oltre 315 in Trentino. Le persone ricoverate in ospedale restano 5 di cui nessuna in rianimazione.