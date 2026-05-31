Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine: ferite

Le giovani, probabilmente minorenni, sono state investite e trasportate in ospedale. L’inseguimento è scattato dopo che una volante del commissariato aveva intimato l’alt a una vettura sospetta. Il veicolo è stato poi bloccato dopo un incidente: a bordo trovati arnesi da scasso, arrestati i due ragazzi nell’auto

Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia , a sud di Roma. Le due giovani sono state soccorse e trasportate in ospedale. La vettura è stata poi bloccata e i due ragazzi che si trovavano a bordo sono stati arrestati.

L’inseguimento dopo l’alt della polizia



Dalle prime informazioni, una volante del commissariato ha notato un’auto sospetta e ha intimato l’alt al conducente. Gli agenti erano impegnati nei servizi di controllo predisposti in occasione del Giro d’Italia. La vettura non si è fermata ed è fuggita, facendo scattare l’inseguimento. Durante la fuga, il veicolo ha investito due ragazze ed è stato poi bloccato dopo aver provocato un incidente in cui è rimasta coinvolta anche un’auto della polizia. Nell’abitacolo sono stati trovati arnesi da scasso.