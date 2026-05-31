Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 maggio: la rassegna stampa

In apertura dei giornali tanta politica estera con lo stallo sullo Stretto di Hormuz e il nuovo attacco di Trump al Papa. Poi la vicenda della piccola Beatrice di Imperia: nei video del compagno della madre, le sevizie cui era sottoposta. Infine lo sport, con la vittoria della Champions League da parte del Psg e di Vingegaard del Giro d'Italia