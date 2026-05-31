Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali tanta politica estera con lo stallo sullo Stretto di Hormuz e il nuovo attacco di Trump al Papa. Poi la vicenda della piccola Beatrice di Imperia: nei video del compagno della madre, le sevizie cui era sottoposta. Infine lo sport, con la vittoria della Champions League da parte del Psg e di Vingegaard del Giro d'Italia
- Stallo su Hormuz, Hegseth: "Pronti a riprendere i raid". E Trump torna ad attaccare il Papa: "Qualcuno gli spieghi che l'Iran non può avere l'atomica". Crosetto: "Kiev nell'Ue? Difficile. Lo scopo è arrivare alla pace, ma la difesa va allargata oltre i 27". Beatrice, l'orrore della morte a 2 anni: nei video del compagno della madre "le violenze che l'hanno uccisa". I cavalli del 2 Giugno in fuga perle vie di Roma: petardi alle prove, caos e feriti
- La presidente del comitato europeo delle Regioni attacca la proposta di Fitto: "Il governo sbaglia sui fondi Ue. Un disastro usare le risorse della coesione per la crisi energetica". Paura a Roma durante le prove per il 2 giugno: i cavalli scelti per sfilare alla parata fuggono al galoppo in mezzo al traffico su una delle principali arterie della capitale. Quattro persone rimangono ferite: una poliziotta e tre lancieri. Si indaga sui fuochi d'artificio sparati da alcuni agenti
- Mini reattori nucleari: sì da un italiano su due. Foti: "Dal Pnrr briciole per le bollette, la flessibilità Ue unica via d'uscita". Attesa la risposta di Bruxelles sullo scostamento. Accise, la premier Meloni irritata con le regioni. Imperia, l'inferno di Beatrice: la piccola morta a Bordighera "picchiata e costretta a fumare dal compagno della madre"
- Spese per la difesa, trattativa finale: fondi Safe, Meloni orientata a chiedere 5 miliardi sui 14 disponibili. Priorità allo scudo aereo. Iran, Teheran sfida Trump: raid su una base Usa in Kuwait, 5 feriti. Benzina, in Italia salvo il pieno estivo (e anche i prezzi tengono). Parata del 2 giugno, notte di caos a Roma: scappati cavalli, "erano spaventati dai petardi accesi dei vigili". Abbattuto un animale, 4 militari feriti di cui due gravi
- Fuga dal Milan: ciao Leao. "Ho dato tutto a questo club, vado in un altro campionato". L'amaro addio di Modric: "Non è andata come volevamo". Rabiot vuole il Napoli di Allegri. Tennis, i tre moschettieri: azzurri agli ottavi a Parigi. Senza Sinner sognano Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Giro d'Italia, la quinta perla di Vingegaard è a Piancavallo. Sua la maglia rosa, domenica 31 maggio il trionfo a Roma
- Milan alla Slot: esonerato dal Liverpool, divorzio improvviso con i Reds. Fatale il quinto posto in campionato. Un anno fa l'olandese aveva vinto il titolo. Lo sostituirà Iraola, il basco (ex Bournemouth) che piaceva ai rossoneri. In corsa anche Glasner, attesa per il dt Rangnick. De Bruyne, veleno su Conte: "Sono felice che vada via". Tennis, Berrettini e Arnaldi: 5 set, 5 ore. Due maratone vinte al tie-break. Anche Cobolli agli ottavi di finale. Giro d'Italia, vince Vingegaard: il danese domina a Piancavallo. Oggi si chiude a Roma
- Intervista a Tardelli: "Vlahovic, fai un gesto da Juve. Dusan è in debito". Oui, c'est Paris! Champions League, Arsenal ko ai rigori: il Psg festeggia uno storico bis. Gol-lampo di Havertz, poi il rigore di Dembélé prima della serie finale: fatagli gli errori di Eze e Gabriel. Premiato il dominio francese e Kvara incanta Budapest. Luis Enrique campione d'Europa per la terza volta: "Non è finita qui"
- Intervista a Salvini: "Accoglienza, dall'opposizione modello fallito. Chi tace sugli islamisti diventa loro complice. Vannacci non aiuti il Pd". Il rogo al Brennero e quel filo che porta alle bombe di Roma: per i sabotaggi la stessa sostanza usata dagli anarchici trovati morti. Bimba di due anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: sul cellulare "trovate chat con foto delle violenze"
- Al via la rivoluzione nella previdenza complementare come stabilito dalla legge di Bilancio: dal 1° luglio si cambia su modalità di adesione, criteri di investimento delle posizioni conferite senza scelta esplicita e flessibilità della prestazione finale. Con la grande novità del silenzio-assenso per la destinazione del Tfr: per i nuovi assunti nel privato scatta in automatico l’iscrizione alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni
- Ci siamo giocati pure il 2 giugno: petardi, cavalli in fuga e 5 feriti. Portaborse, commissari, eventi: Palazzo Chigi spende 9 miliardi in più, contro un preventivo di appena 5. Torino, black-out tutta l'estate: rete a posto in 4 anni. La guerra alla Russia è rinviata: "Il drone deviato dagli ucraini". Bucarest ricostruisce la vera dinamica dello schianto del velivolo che ha provocato due feriti e che gran parte dei governi e media europei spacciavano per un'aggressione deliberata
- Giù le tasse al ceto medio, il governo ci prova. Intervista al viceministro dell'Economia Leo: "La riforma fiscale è quasi fatta. Ora aliquota al 33% fino a 60mila euro". Disastro Elly Schlein: il campo largo si restringe. Dalle Europee il Pd ha perso il 4%, e "ora a sinistra vogliono farla fuori". Russia, Putin vuole la vita eterna e investe 26 miliardi in ricerca. Ma è ancora un'utopia
- Trump in confusione, Iran diviso: l'accordo rimane un'incognita. Hegseth evoca attacchi americani, ma poi assicura: "Il presidente è paziente, l'intesa sarà ottima". A Teheran si fanno sentire le voci contrarie alla trattativa. Intanto Israele avanza nel Sud del Libano. Per la premier Meloni la coperta è corta: Schlein la incalza sull'energia
- Drone russo in Romania, l'Europa reagisce: "Gravissimo". Camporini: "Difesa comune, investire nella sicurezza". Gli ebrei furono co-fondatori della Repubblica: ricordiamolo tutti con orgoglio il 2 giugno. Bankitalia, sveglia di Panetta all'Ue: "Serve un piano per l'Ia e contro lo choc energia". Iran, via libera a Hormuz ma resta il nodo nucleare. Libano, l'Idf attraversa il Litani: Netanyahu accelera per disarmare Hamas
- La Nato condanna ma non agisce: un drone russo colpisce un palazzo in Romania, ma la linea rossa dell'Alleanza e degli europei si sposta sempre un po' più in là. Mosca continua a lavorare per dividere l'Occidente, con la paura. Salvare le democrazie con l'Ai: Panetta ribalta il paradigma dell'Intelligenza artificiale e spiega perché l'Ai può aiutare ad avere Stati più efficienti, imprese più innovative, Paesi più ricchi e democrazie più solide. Una lezione anti-lagna (anche alla politica)
- Ucraina, Europa più vicina: l'ingresso nell'Unione non è più un miraggio, Putin non lo tollera e minaccia l'Occidente. Hormuz, l'Iran colpisce una base Usa in Kuwait: cinque soldati feriti. Trattative in stallo. Sindrome cubana: la rivoluzione a L'Avana non va più di moda. Castrismo in crisi, sanzioni economiche e crescente pressione Usa. Vertice a Guantanamo tra i militari cubani e statunitensi
- Senza uscita. L'annuncio dell'accordo gli resta in gola, Trump non riesce a chiudere la guerra e a riaprire Hormuz. Il tempo non è dalla sua parte: in Iran si rafforza l'ala oltranzista mentre il Paese affronta una grave crisi economica. La Casa bianca può solo minacciare nuove bombe. 2 giugno, la parata diventa un disastro: alle prove della sfilata armata, cavalli in fuga, militari feriti (anche gravi) e un animale abbattuto