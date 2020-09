Coronavirus, le regioni con più nuovi casi positivi. I DATI

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute del 9 settembre, la Lombardia ha registrato 218 nuovi contagi, la Campania 203 e il Lazio 175. Per quanto riguarda i casi totali, prima è sempre la Lombardia (102.303), poi il Piemonte (33.447) e l’Emilia Romagna (32.963). In Italia le persone complessivamente risultate positive, compresi guariti e deceduti, sono 281.583. Le vittime, in totale, sono 35.577, con 14 decessi nelle ultime 24 ore. Ecco tutti i dati