Corruzione Liguria, da Toti a Spinelli: chi sono le persone coinvolte

Al vaglio della Procura di Genova una serie di concessioni portuali e finanziamenti elettorali. Le misure cautelari vanno dagli arresti domiciliari a quelli in carcere. Tra le figure interessate il presidente della Regione, manager e imprenditori

Politici come il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, manager come Paolo Emilio Signorini, imprenditori come Aldo Spinelli. Sono alcuni dei nomi di spicco coinvolti nell’inchiesta della Procura di Genova legata a concessioni portuali e finanziamenti elettorali. Il reato contestato è quello di corruzione. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari (coercitive ed interdittive), oltre a un sequestro da 570 mila euro.