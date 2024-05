Arresto Toti, il vicepresidente Alessandro Piana sarà facente funzioni

Il nuovo ruolo

Piana, vice di Toti, dovrebbe subentrare anche in base a quanto stabilito dallo Statuto regionale, sostituendo il Presidente “in caso di impedimento temporaneo”. Come sottolinea anche il Secolo XIX, ci saranno valutazioni sulla legge Severino mentre Foti si trova in stato d’arresto e, in caso di dimissioni, l’esponente imperiese della Lega reggerà la carica fino al voto anticipato.

La carriera politica

Cinquantadue anni, nato appunto ad Imperia, Alessandro Piana è un agrotecnico e imprenditore agricolo nell’azienda di famiglia. Iscritto alla Lega dal 2001, dal 2005 al 2009 è stato consigliere comunale a Pontedassio e, nello stesso periodo, consigliere capogruppo della Comunità Montana dell'Olivo. Dal 2006 al 2010 ha ricoperto la carica di consigliere provinciale e capogruppo della Lega proprio ad Imperia. Nel 2009 è stato rieletto consigliere comunale a Pontedassio: qui è stato in carica come assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica tra il 2009 e il 2011. Dal 2010 al 2015, poi, è stato eletto presidente del Consiglio provinciale di Imperia. Nel 2014 diventa vicesindaco di Pontedassio, mentre un anno dopo diventa consigliere regionale nella circoscrizione di Imperia e quindi presidente del Gruppo consiliare Lega Nord Liguria-Salvini. A marzo del 2018 viene poi eletto presidente del Consiglio regionale. Da ottobre 2020 è vicepresidente e assessore regionale con diverse deleghe, tra cui quella all'Agricoltura, all’Allevamento, allo Sviluppo dell’Entroterra e ai Programmi comunitari di competenza.

Le parole di vicinanza a Toti

"Siamo vicini al nostro presidente Toti, certi che abbia sempre agito nell'esclusivo interesse della Liguria", ha commentato Piana dopo le ultime vicende. "Auspichiamo che venga fatta chiarezza al più presto e che il presidente possa così dimostrare la sua più totale estraneità ai fatti contestati". "L'attività amministrativa della Regione Liguria", viene poi riferito in una nota, "prosegue senza soluzione di continuità".