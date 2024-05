Corruzione Liguria, orologi e contanti in cambio di favori: le accuse

Orologi e contanti per decine di migliaia di euro in cambio di favori che vanno dall’assegnazione di spazi portuali a Genova a pratiche di corruzione. Sono dieci le misure cautelari scattate nell’ambito di un’indagine lunga più di quattro anni che sta scuotendo i vertici di Regione Liguria . Ai domiciliari anche il governatore Giovanni Toti: secondo la Procura avrebbe ricevuto complessivamente 74.100 a fronte di vari “impegni”. Stessa misura cautelare per l’imprenditore del porto Aldo Spinelli e per Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro di Toti, accusato di corruzione elettorale aggravata perché, per l'accusa, avrebbe agevolato l'attività di Cosa Nostra, in particolare del clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione nella città di Genova. In carcere l’ad di Iren Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Coinvolto anche Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga S.p.A, sottoposto al divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale e professionale con l'accusa di corruzione.

A Giovanni Toti si contesta di avere accettato da Aldo Spinelli e dal figlio Roberto Spinelli, imprenditore nel settore logistico ed immobiliare, le promesse di vari finanziamenti e di aver intascato complessivamente 74.100 euro a fronte di più impegni. Tra questi quello di "trovare una soluzione" per la trasformazione della spiaggia di Punta Dell'Olmo da "libera" a "privata". E ancora: avrebbe ricevuto denaro per agevolare una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta Dell'Olmo di interesse e pendente presso gli uffici regionali; per velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per trent'anni della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genova S.r.l. (controllata al 55% dalla Spinelli), pendente innanzi al Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e approvata il 2.12.2021; assegnare a Spinelli gli spazi portuali ex Carbonile ITAR e Carbonile Levante (assegnazione avvenuta rispettivamente in data 7.6.22 e in data 19.12.22); assegnare a Spinelli un'area demaniale in uso al concessionario Società Autostrade (ASPI), 3 ; agevolare l'imprenditore nella pratica del "tombamento" di Calata Concenter (approvata dal Comitato di Gestione in data 29.7.2022).

Le accuse a Signorini: orologi e soggiorni a Monte Carlo dalla famiglia Spinelli

Paolo Emilio Signorini è indagato perché avrebbe accettato da Aldo Spinelli e Mauro Vianello, un altro imprenditore portuale anche lui ai domiciliari, benefit e utilità sempre in cambio di diversi favori per le loro attività. Si parla di 15 mila euro in contanti nel 2022; 22 soggiorni di lusso dal valore di 42 mila euro per un totale di 42 notti all’Hotel de Paris di Monte Carlo tra il 2021 e il 2023 (con extra come trattamenti estetici, posti riservati per eventi come il Rolex Monte Carlo Masters, fiches per la Casa del Gioco di Montecarlo e una borsa Chanel per terzi); un bracciale oro Cartier da 7200 euro (per terzi). A questo si aggiunge il fatto che Spinelli avrebbe offerto a Signorini un incarico da 300 mila euro all'anno una volta terminato il mandato quale presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Da Vianello - titolare del 54,19% delle quote dell'impresa Santa Barbara, attiva nel settore dei trasporti e delle comunicazioni e specializzata nei servizi di Prevenzione, Vigilanza e Primo Intervento Antincendio nell'ambito del porto di Genova – Spinelli avrebbe ricevuto 6 mila euro nel 2022, un Apple watch da 439 euro, un soggiorno nell'appartamento di proprietà di Vianello dal 3.8.2022 al 10.8.2022, messo a disposizione dall'imprenditore alla moglie e alla figlia di Paolo Emilio Signorini.

Le contestazioni a Signorini

Signorini avrebbe ottenuto quanto contestato dai giudici per aver accelerato a favore di Spinelli la calendarizzazione della pratica in Comitato di Gestione (da lui presieduto) di rinnovo della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genova S.r.l. (controllata al 55% dalla Spinelli S.r.l.) e per aver rinnovato la concessione in questione per 30 anni. Avrebbe poi favorito Aldo Spinelli nella concessione di ulteriori spazi portuali nei rimanenti tre anni del suo mandato presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e in particolare nella concessione delle aree Enel (ex Carbonile) e nella pratica del "tombamento" di Calata Concenter. Inoltre avrebbe permesso, sempre a favore di Aldo Spinelli, un'occupazione abusiva dell'area dell'ex Carbonile lato levante Nord e Sud in assenza di un titolo legittimante. Per Vianello avrebbe lavorato a un provvedimento che disponeva l'aumento della tariffa oraria per le prestazioni del servizio integrativo della Società Santa Barbara S.r.l.

L'indagine nata a La Spezia

L'inchiesta è nata dalla trasmissione a Genova di atti di competenza della Procura della Repubblica della Spezia, che ha svolto indagini in un procedimento collegato. Gli indizi a carico degli indagati sono stati raccolti nel corso di attività di intercettazione, pedinamento e osservazione, adottate proprio in ragione alla trasmissione degli atti da parte della Procura della Spezia.