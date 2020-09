Coronavirus, il bollettino del 9 settembre

Aumentano i nuovi casi giornalieri di coronavirus in Italia, ma il dato si registra a fronte di una crescita del numero di tamponi effettuati in 24 ore (95.990). Sono sette in più i ricoverati in terapia intensiva (150) e 14 le vittime. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 9 settembre (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). I nuovi contagi sono 1.434 (contro i 1.370 di ieri), mentre i nuovi tamponi sono 95.990, mentre ieri erano stati 92.403. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta relativamente basso da settimane, ma è in aumento: a oggi sono 150. Sulle terapie intensive, in particolare, si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 9 settembre la percentuale è dello 0,4%. Negli ultimi giorni, inoltre, l’età media dei nuovi contagiati si è abbassata a 32 anni, come segnala l'Iss, e molti di questi sono asintomatici. Tra le note del ministero della Salute, la Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi sono stati sottratti 3 casi di ieri, in quanto in carico ad altra Regione. La Regione Emilia Romagna invece comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: n corretto TOT 32.853.