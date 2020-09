L’Oms mette un freno: i programmi di vaccinazioni di massa non potranno avere inizio prima della metà del 2021. Ma diversi Paesi, tra cui anche gli Usa, lavorano per trovare una soluzione in tempi più rapidi. Dalla Russia, passando per la Cina e per l'Italia, ecco come procedono le sperimentazioni - e i dibattiti - sul vaccino