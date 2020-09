Il ministro della Salute in un'intervista al Corriere: "All'inizio avremo poche dosi due o tre milioni. La mia proposta è che sia gratuito e che arrivi prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle Rsa". E aggiunge: "Basta campagna elettorale sulle scuole, riapriranno in sicurezza"

"Quando il vaccino arriverà il problema sarà un altro, decidere a chi darlo. All’inizio ne avremo poche dosi, due o tre milioni. La mia proposta è che sia gratuito e che arrivi prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle Rsa". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista al Corriere della Sera sull'emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). "Non so quale sarà il giorno e quale il vaccino giusto - ha aggiunto il ministro - ma penso che il traguardo non sia troppo lontano. Il contratto con AstraZeneca prevede le prime dosi a fine anno".

"Resistere fino al vaccino, no a nuovi lockdown" vedi anche Coronavirus Italia, ecco quali sono i nuovi focolai di Covid-19 Secondo Speranza "fino al vaccino dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione, anche se il quadro italiano è diverso per fortuna rispetto ad altri Paesi europei”. Ma il ministro ha escluso nuovi lockdown in Italia: “Non è nostra intenzione fermare di nuovo il Paese. Abbiamo investito molte risorse e rafforzato il Servizio sanitario nazionale".