Zeller: Su fascia messaggio sbagliato. Kompatscher: Nessuna ideologia

"La mia è stata una reazione istintiva che probabilmente è stata recepita in modo sbagliato. Per questo mi scuso. Il nostro progetto mira a unire e di certo non a dividere i gruppi linguistici". La sindaca di Merano, eletta nel ballottaggio del 18 maggio, ha commentato il gesto di togliersi la fascia tricolare avvenuto durante l'insediamento in Municipio. "Ha un cattivo rapporto con il suo predecessore e si è sentita trattata da 'ragazzina giovane'", l'ha difesa il presidente della provincia autonoma di Bolzano

Sulla questione della fascia tricolore "purtroppo è passato un messaggio che non era assolutamente voluto”. La neo sindaca di Merano Katharina Zeller ha rotto il silenzio sul gesto, diventato virale e finito al centro delle polemiche, avvenuto durante l’insediamento in Municipio, quando la neo prima cittadina, eletta durante i ballottaggi del 18 maggio, ha indossato poco convinta la fascia tricolore per poi togliersela subito. “La mia reazione - ha commentato Zeller in conferenza stampa - è stata esclusivamente in risposta al comportamento di Dal Medico (suo predecessore, ndr) e sicuramente non per la fascia tricolore che lui mi voleva indossare. La mia è stata una reazione istintiva che probabilmente è stata recepita in modo sbagliato. Per questo mi scuso. Il nostro progetto mira a unire e di certo non a dividere i gruppi linguistici. E lo dimostreremo con i fatti", ha aggiunto.

Cosa è successo Da sempre in Provincia di Bolzano alla fascia con i colori dell'Italia la quasi la totalità dei sindaci di madrelingua tedesca all'insediamento preferisce per usanza una catena con una medaglia. Zeller ha infatti spiegato che durante la cerimonia di insediamento aveva scelto "come è prassi, la collana con il medaglione che rappresenta il nostro territorio, entrambi i gruppi linguistici, i nuovi cittadini e il Comune di Merano. Dal Medico si è invece voluto imporre, nonostante gli avessi detto diverse volte prima 'per favore poggia la fascia tricolore nelle mie mani'. Ha insistito dicendomi 'no, tu adesso devi fare questo'. Il tono non mi è per niente piaciuto e ho reagito come ho reagito". L'ex sindaco, ha proseguito Zeller, “mi ha fatto arrabbiare perché conosce o dovrebbe conoscere bene le nostre sensibilità. Ha voluto fare un dispetto, buttando olio su quel fuoco che tutti noi vorremmo vedere spento. Ora vediamo le reazioni e questa divisione. Mi dispiace davvero molto. Come sindaca forse avrei dovuto farlo scivolare via, ma la situazione mi ha fatto veramente arrabbiare perché mi sono trovata vicino a (Dal Medico, ndr.) che continuava a dirmi 'tu adesso fai e obbedisci'". Leggi anche Merano, neosindaca Zeller si toglie fascia tricolore: polemica. VIDEO

Kompatscher: “Reazione scomposta ma non gesto ideologico” La sindaca di Merano Katharina Zeller "ha reagito in modo un po' scomposto", togliendosi la fascia tricolore, "ma direi di evitare di caricare l'episodio con contenuti di carattere ideologico o etico". Lo ha affermato il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, al Festival delle Regioni di Venezia. "Chi la conosce - ha aggiunto - sa che è una persona coltissima, cosmopolita, italiana. Voleva diventare sindaca di tutti e tutte. Era infastidita dall'atteggiamento dell''old wild man' (vecchio uomo selvaggio) nei confronti della sindaca più giovane. Ha un cattivo rapporto con il suo predecessore e si è sentita trattata da 'ragazzina giovane'".

Messner: "Non mi è piaciuta Zeller, siamo cittadini italiani" Di parere contrario invece l'alpinista sudtirolese Reinhold Messner che ha criticato il gesto con la fascia tricolore della neo sindaca di Merano Zeller. "Una cosa che non mi è piaciuta, siamo cittadini italiani, forse ha fatto questo gesto per dire qualcosa ma a me non ha detto proprio niente", ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Il Re degli Ottomila, oggi 80enne, è stato europarlamentare verde e più di una volta è stato protagonista di un battibecco politico in Alto Adige, affermando per esempio "io non porto bandiere in vetta, la mia bandiera è il mio fazzoletto".