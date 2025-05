Merano, neosindaca Zeller si toglie fascia tricolore: polemica. VIDEO

La prima cittadina si è rifiutata di indossare la fascia con i colori della bandiera italiana durante il passaggio delle consegne dal predecessore Dal Medico. In Provincia di Bolzano quasi tutti i sindaci di madrelingua tedesca preferiscono una catena con una medaglia. Zeller assicura rispetto per la Repubblica e critica Dal Medico: la sua insistenza “nel volermi far indossare anche la fascia - in modo forzato e fuori dalle pratiche locali - è stata percepita da me come un gesto provocatorio e uno sgarbo istituzion

È polemica per la nuova sindaca di Merano Katharina Zeller (Svp), eletta durante i ballottaggi del 18 maggio . Durante l’insediamento in Municipio, a cui era presente il suo predecessore Dario Dal Medico, la neo prima cittadina ha indossato poco convinta la fascia tricolore, per poi togliersela subito. Anche se da sempre in Provincia di Bolzano alla fascia con i colori dell'Italia la quasi la totalità dei sindaci di madrelingua tedesca all'insediamento preferisce per usanza una catena con una medaglia, in molti si sono scagliati contro la sindaca. Zeller nelle sue scuse ufficiali ha assicurato rispetto per la Repubblica italiana e criticato invece Dal Medico: la sua insistenza “nel volermi far indossare anche la fascia — in modo forzato e fuori dalle pratiche locali — è stata percepita da me come un gesto provocatorio e un chiaro segnale di sgarbo istituzionale".

Per placare le polemiche Zeller, oltre ad aver spiegato di essere stata infastidita da Dal Medico, ha anche assicurato che quanto successo “non deve in alcun modo essere interpretato come un gesto di disprezzo verso i simboli della Repubblica o verso il tricolore stesso”. Poi ha aggiunto: “Indosserò la fascia con il massimo rispetto in tutte le circostanze previste dal protocollo istituzionale, come sempre fatto anche dai miei predecessori di lingua tedesca".

Le polemiche: Fi e FdI attaccano, Pd smorza

Se l'assessore provinciale Christian Bianchi (Forza Italia) ha parlato di un "grave atto nei confronti di tutti gli italiani di Merano da parte della neo sindaca" e il vicepresidente della Provincia di Bolzano Marco Galateo (Fdi) di "profonda indignazione e ferma condanna", dal Pd arrivano critiche più blande. Per il senatore ed ex sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli, Zeller ha infatti commesso "un errore", ma non ci sarebbe "stata volontà di vilipendio del Tricolore". L'ex primo cittadino ricorda infine la sua prassi: "Negli eventi in cui svolgevo la funzione di sindaco ufficiale di governo, cerimonie, incontri ufficiali ecc., sempre la fascia tricolore; alle feste organizzate nei Comuni, in cui rappresentavo la comunità di Bolzano ma non lo Stato, il medaglione. In tutti i casi dubbi, sia la fascia che il medaglione. Non ricordo polemiche". Durissimo a livello nazionale Angelo Bonelli, deputato AVS E Co- portavoce di Europa Verde, che parla di un "fatto estremamente grave" e chiede che "Piantedosi intervenga e diffidi la sindaca".

La difesa della Svp

La Svp difende Zeller per quanto riguarda le polemiche per la fascia tricolore. "Uno scherzo di cattivo gusto", afferma il presidente della Volkspartei, Dieter Steger. "Non si tratta certo di ostilità. Sappiamo tutti che c'è una certa sensibilità in Alto Adige e quindi anche a Merano". Steger ha messo in luce come "non esiste alcun obbligo legale di indossare le decorazioni ufficiali nel corso di una consegna informale delle chiavi" Per questo, dice, Zeller "non può essere criticata in questo contesto". Tutti i membri della direzione del partito hanno poi espresso all'unanimità la loro solidarietà alla neosindaca, sottolineando che "con un gesto insolito" la fascia tricolore è stata "infilata" a Zeller. "Non faremo polemiche a buon mercato neanche su questo. Si tratta piuttosto di guardare al futuro, di formare un governo in grado di agire per la città e siamo certi che Katharina Zeller saprà farlo molto bene", conclude la Svp.