Ballottaggi Trentino-Alto Adige, Bolzano al cdx. Merano all'Svp

"La vittoria al Comune di Bolzano segna uno spartiacque: la responsabilità di governo da parte del centrodestra oggi potrà essere applicata anche nel comune capoluogo della provincia Provincia di Bolzano, che si allineerà al governo provinciale ed al governo nazionale". Lo afferma il deputato Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D'Italia del Trentino Alto Adige. "Inizia una stagione di profondo rinnovamento fondata sul senso del dovere, dell'impegno a sostegno dei meno fortunati, per una città che offra le pari opportunità a tutti i cittadini e i quartieri. La vogliamo più organizzata, più sicura, più bella. È la prima volta in assoluto che il centrodestra si afferma, è il cambio di un paradigma. Sembrava impossibile solamente sei mesi fa", prosegue "Complimenti al sindaco Corrarati per la dedizione messa in questa grande sfida. Il rispetto per gli avversari che hanno perduto questa competizione con l'auspicio che vogliano sostenere questa stagione di profondo cambiamento. Bolzano cambia pagina e questo è motivo per tutti noi che ci abbiamo creduto dal primo momento di straordinario orgoglio", conclude.