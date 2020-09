Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Coronavirus, nel nuovo Dpcm anche indicazioni per scuola

Ci saranno anche disposizioni ad hoc per la scuola nel nuovo Dpcm del Governo che dovrebbe essere varato domani, e che conferma in sostanza quanto deciso un mese fa compreso quindi l'obbligo di mascherina, anche all'aperto, dalle 18 alle 6 (la cosiddetta norma 'anti-movida'). Le norme sono prorogate al 30 settembre. La novità contenuta in uno degli allegati al provvedimento riguarda "le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico" mentre in un altro allegato, si citano "indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia". Nel provvedimento, si ricorda infatti che "ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021".