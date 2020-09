Coronavirus, nuovo Dpcm: resta l'obbligo su tamponi e mascherine

Confermate, in linea di massima, le decisioni già adottate col precedente decreto dello scorso 10 agosto. Devono sottoporsi obbligatoriamente a test tutti coloro che rientrano da i 16 Paesi considerati a rischio. La mascherina va indossata sempre al chiuso e all'aperto quando non è possibile mantenere la distanza di un metro

La novità è la regola sulla capienza all’80% per i mezzi pubblici, provvedimento deciso dopo una lunga contesa con le Regioni anche in vista della riapertura delle scuole. Le conferme riguardano l’obbligo di tamponi per chi rientra dai 16 Paesi considerati a rischio e le mascherine da indossare sempre nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto se non è possibile rispettare il distanziamento di un metro tra le persone. Sono i principali contenuti del nuovo Dpcm sull’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE), secondo quanto riportano Corriere e Repubblica, che proroga i divieti già fissati lo scorso 10 agosto e che entra in vigore da lunedì 7 settembre.