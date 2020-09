Scadenze fiscali 2020, ecco quali sono le date di settembre

10/14 ©Fotogramma

30 settembre. La fine del mese è densa di scadenze, tra tutte l'invio del modello 730/2020. Ma anche il versamento dell'Iva relativa ad acquisti intracomunitari per enti non commerciali e agricoltori esonerati, oltre che termine ultimo per gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche