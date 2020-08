Produzione industriale, sale a giugno ma è ancora a -14% sul 2019

La produzione industriale

Risale la produzione industriale in Italia, dopo il tonfo del lockdown. A giugno, secondo l'Istat, cresce infatti dell'8,2 per cento su maggio. La ripresa mensile quindi rallenta, dopo il rimbalzo superiore al 40 per cento di maggio. Ma è anche un effetto della progressiva normalizzazione dei trend dell’economia italiana, dopo i mesi terribili del lockdown. Rispetto però a giugno dell'anno scorso la ripresa è ancora lontana: siamo ancora quasi 14 punti percentuali sotto il dato del 2019. A soffrire di più dall'inizio dell'anno sono stati i beni durevoli, come automobili ed elettrodomestici, mentre è andata meglio per l'energia, visti i consumi gonfiati dall’obbligo di restare in casa.