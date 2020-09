Prorogate fino al 7 ottobre le misure anti-Covid. Restano obbligatorie le mascherine nei luoghi chiusi e all’aperto dove non si può mantenere il distanziamento. Possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali. Confermati anche il divieto di assembramento e il limite di capienza all'80 per cento per i trasporti pubblici