Salvini: "Al governo mancanza di decisione. Paese rischia di morire"

Il leader della Lega al Forum Ambrosetti di Cernobbio attacca l’esecutivo: “Uno dice sì, uno dice no, danno per le future generazioni”. E su scuola e università: “Azzolina e Manfredi sono due fantasmi, si sta litigando su tutto, nessuna certezza per studenti e insegnanti”

"Questo Paese rischia di morire di non decisione. Non puoi avere al governo uno che dice sì e uno che dice no. Mi auguro che L'Italia torni a decidere. Il Paese scelga qualcuno che si prende la responsabilità di scegliere". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al Forum Ambrosetti a Cernobbio, riferendosi all'operato dell'esecutivo sull'emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). "Il danno che si può fare alle future generazioni - ha aggiunto - è quello di non scegliere oggi per il futuro. Quello che imputo all'attuale maggioranza di governo è una drammatica mancanza di decisione”. Salvini attacca anche i ministri dell’Istruzione e dell’Università: "Azzolina e Manfredi sono due fantasmi, si sta litigando su tutto. E’ il caos, e lo dico con rammarico - ha aggiunto - che siamo gli unici in Europa a non aver dato certezza a studenti e insegnanti. Chi non dà certezze è un governo di chiacchieroni".