10/16 ©Getty

Basta un positivo per chiudere tutto l’istituto? No, non basterà un singolo caso per chiudere la scuola. La Asl valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti nelle ultime 48 ore. La chiusura povrà essere valutata in base al numero di casi confermati e di eventuali 'cluster' e in base al "livello di circolazione del virus all'interno della comunità". Si potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici