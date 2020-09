Coronavirus, Lancet: il vaccino russo Sputnik V produce anticorpi

Da novembre potrà iniziare la produzione per l’estero

Le capacità della Russia sono completamente focalizzate per produrre il vaccino contro il coronavirus sul proprio mercato - ha detto in un briefing alla stampa Kirill Dmitriyev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) - ma la produzione al di fuori del paese potrebbe iniziare già a novembre. Dallo stesso è emerso che Rdif ed esperti russi stanno negoziando con diversi stati. "Abbiamo accordi con l'India, il Brasile e molti altri Paesi – ha confermato Dmitriyev, come scrive Interfax - perché siamo veramente concentrati sulla possibilità di esportare questo vaccino, prodotto al di fuori della Russia, sui mercati esteri già a novembre”. "Grazie al sorprendente lavoro che l'Istituto Gamaleya sta facendo – ha aggiunto - vediamo che non solo 20, ma circa 30-40 Paesi sono interessati ad acquistare questo vaccino".