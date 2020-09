Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Secondo l'ultimo bollettino, si sono registrati ieri dieci morti e 1.397 positivi da coronavirus in Italia a fronte di 92790 tamponi. I dati sono in linea con l'andamento delle settimane scorse. In leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva (+11, ora sono 120 ( BOLLETTINO GRAFICI ). Nessun positivo tra i mille tamponi effettuati in Costa Smeralda, in Sardegna In Brasile superati i 4 milioni di contagi con quasi 125 mila vittime.