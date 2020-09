Coronavirus, il bollettino del 4 settembre

Sono 1.733 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un totale di 274.644 compresi morti e guariti, a fronte di un nuovo record di tamponi effettuati in 24 ore (+113.085). Undici le vittime, mentre le terapie intensive - dopo 7 giorni in aumento - rimangono stabili (121, una in più di ieri). Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 4 settembre. La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso da Bologna in quanto giudicato non casi Covid-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: n corretto 32246-1. La Regione Veneto segnala che 50 casi sono riferiti ad un laboratorio che ha caricato i casi successivamente e che risalgono ai primi 15 gg di agosto (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).