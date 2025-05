Garlasco, l'ex generale Garofano: "Sull'impronta 33 non c'è sangue"

Nell'impronta 33, quella sul muro delle scale non lontano dal corpo di Chiara Poggi e attribuita da una consulenza dei pm ad Andrea Sempio, "non c'è sangue", ed è "una certezza scientifica" relativa agli accertamenti che vennero fatti all'epoca del delitto. Sono le considerazioni dell'ex comandante del Ris Luciano Garofano, esperto della difesa del 37enne, che ha avuto un colloquio con i legali Massimo Lovati e Angela Taccia in vista di una consulenza difensiva. Secondo Garofano, l'intonaco grattato dalla traccia che i pm stanno cercando per le analisi biologiche non ci sarebbe più perché "è stato consumato" nell'accertamento irripetibile del 2007.

Nell'inchiesta riaperta sul caso di Garlasco , l'ex generale del Ris dei carabinieri e la difesa di Sempio hanno avuto un colloquio in vista della consulenza dattiloscopica difensiva, che sarà depositata dopo quella, sempre di parte, effettuata di recente dagli esperti nominati dalla Procura di Pavia. Nei giorni scorsi, come noto, si è saputo che i pm stavano cercando negli archivi del Ris un involucro con dell'intonaco per poter effettuare analisi biologiche alla ricerca di eventuali tracce di sangue e Dna nell'impronta 33. Secondo quanto emerso, 18 anni fa parte della traccia papillare era "stata asportata dal muro grattando l'intonaco con un bisturi sterile". Tale intonaco, secondo Garofano, è però stato consumato ai sensi del cosiddetto "360", ossia dell'accertamento irripetibile che venne effettuato ai tempi.

"L'intonaco non c'è più"

Garofano, parlando con i difensori di Sempio, ha fatto presente che quell'impronta "era già stata analizzata ai tempi" e venne giudicata non utile per un'identificazione. L'ex generale ha poi evidenziato che "le nuove tecnologie" usate, di cui si parla nella consulenza della Procura, non sono altro che "l'utilizzo di Photoshop che esisteva già ai tempi". Sempre nel 2007, ha spiegato il generale, erano state fatte anche "analisi su Dna e non avevano dato alcun esito". La ninidrina, il reagente con cui è stata trattata l'impronta, "in alcuni punti è più rossa", come emerge dalle immagini fotografiche alla base della consulenza dei pm, "perché reagisce con gli amminoacidi", ossia con "materiale organico" ma "non con l'emoglobina, e quindi su quell'impronta non c'è sangue e questa è una certezza scientifica". Intanto, i difensori di Sempio attendono, dopo una richiesta urgente presentata nei giorni scorsi, che la Procura di Pavia metta loro a disposizione tutti i documenti e il materiale usato nella consulenza per poter lavorare ad una loro relazione di parte.