Delitto di Garlasco, perché si parla del Santuario della Bozzola

Sono tante le ipotesi e i nuovi dettagli sul delitto di Garlasco , avvenuto il 13 agosto del 2007 e per il quale Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere. Tra le piste alternative sulla morte di Chiara Poggi, alcune portano al Santuario della Bozzola, al centro di diversi misteri come la catena di "strani" suicidi della Lomellina, le voci di satanismo, il giro di pedofilia e il ricatto a luci rosse a don Gregorio Vitali. Di recente il programma Chi l’ha visto? ha trasmesso le dichiarazioni di un latitante che sostiene che Chiara Poggi "aveva scoperto il giro" di uno scandalo sessuale legato al Santuario della Bozzola e che avrebbe voluto denunciarlo.

Le preghiere di guarigione

Il Santuario della Bozzola attirava gente da ogni parte con "preghiere di guarigione o di liberazione" e aveva come rettore - e come esecutore di quelli che alcuni definiscono una sorta di "esorcismi pubblici" - padre Gregorio Vitali. Nel 2014 il prelato (oggi tornato laico) è stato al centro di uno scandalo a luci rosse, si scoprì che era ricattato da due cittadini romeni, Flavius Savu e Florin Tanasie, poi condannati ma latitanti. L'inchiesta aveva portato anche al sequestro dei 250mila euro pagati per evitare la diffusione di audio e video hard che avrebbero visto coinvolto un prete del santuario.