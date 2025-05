Garlasco, chi è Alessandro Biasibetti, il frate amico di Andrea Sempio

Interrogato soltanto una volta nel 2008

Di Biasibetti si sa che fin dall'infanzia frequentò l'ambiente cattolico. Si è avvicinato alla vita religiosa dopo aver completato il liceo a Vigevano e frequentato l'Università di Pavia. Le sue tracce biologiche, assieme a quelle di una serie di altre persone che frequentavano l'abitazione dei Poggi in via Pascoli, dovranno essere analizzate e confrontate nel maxi-incidente probatorio richiesto dalla procura di Pavia. Gli inquirenti hanno voluto inoltre risentire Biasibetti, interrogato una sola volta nel 2008, a un anno dall'omicidio di Chiara Poggi. Le indagini stavano cercando di ricostruire ancora una volta il giro di persone che frequentavano la famiglia e la casa del delitto. Biasibetti, amico di infanzia di Marco Poggi, ha specificato che non aveva frequentazioni dirette con Chiara o con suoi amici, vista la differenza d'età. Ma nella villetta di via Pascoli veniva spesso ed era solito arrivare in bicicletta. Del tipo nero, da donna, di cui si parlò molto. In ogni caso, non ci fu mai alcun sospetto nei confronti di Biasibetti: il 13 agosto del 2007 il ragazzo era infatti in vacanza in Trentino insieme ai Poggi.