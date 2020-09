Covid, monitoraggio Iss: Rt nazionale a 1.18, trend contagi in rialzo

L'istituto superiore di Sanità, nel report del 4 settembre relativo al periodo 24-30 agosto, riporta un aumento dei casi in 13 Regioni e Province autonome rispetto alla scorsa settimana. "Transizione al momento in progressivo peggioramento", si legge nella nota

In Italia il numero di casi di Covid-19 diagnosticati è aumentato in 13 Regioni e Province autonome rispetto alla settimana precedente . È quanto emerge dal report settimanale Iss-ministero della Salute riferito al periodo 24-30 agosto. L'istituto superiore di Sanità segnala un "progressivo peggioramento" e una "trasmissione diffusa". Nella settimana di monitoraggio sono stati riportati complessivamente 1.799 focolai attivi, di cui 649 nuovi. L'indice di trasmissione nazionale (Rt), calcolato sui casi sintomatici e riferito al periodo 13‐26 agosto 2020, è pari a 1.18 (95%CI:0.86 - 1.43) (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

"Iniziale aumento ospedalizzazioni ma nessun segnale di sovraccarico"

"L'aumento - spiega l'Iss - non può essere attribuito unicamente a un aumento di casi importati da Stato estero". L'istituto evidenzia che in quasi tutte le Regioni e Province autonome "continua ad essere segnalato un numero elevato di nuovi casi e si osserva sostanzialmente un trend in aumento da diverse settimane". In ogni caso la situazione resta sotto controllo, e seppur con un iniziale aumento nel numero di osperalizzazioni, in nessun territorio "sono stati identificati segnali di sovraccarico dei servizi sanitari assistenziali".

"Aumento da cinque settimane"

Il monitoraggio, relativo al periodo 24-30 agosto e aggiornato al primo settembre, riporta un "aumento da cinque settimane consecutive" confermato anche con una crescita dei casi in questa settimana che farebbero pensare a "una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale - si legge nel bollettino - che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all'estero". Da quanto riporta l'istituto superiore della Sanità, stiamo asistendo "alla successiva importazione di casi e a una ulteriore trasmissione locale (anche al rientro dopo periodi di vacanza)".

"Attenzione agli affollamenti"

Nel bollettino si leggono anche raccomandazioni sulla necessità di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico. Per l'Iss è fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica. Si ribadisce inoltre la necessità di rispettare i provvedimenti di quarantena e le altre misure raccomandate dalla autorità sanitarie "sia per le persone che rientrano da paesi per i quali è prevista la quarantena, e sia a seguito di richiesta dell'autorità sanitaria". I cittadini sono poi invitati a prestare particolare attenzione al rischio di contrarre l'infezione in situazioni di affollamento in cui si osserva un mancato rispetto delle misure raccomandate e durante periodi di permanenza in Paesi o aree con una più alta circolazione virale.