Garlasco, consulenti pm: “Dna Sempio sulle unghie di Chiara Poggi”

Le tracce genetiche

Nelle 60 pagine di relazione, gli esperti svelano come dall'analisi "dei numerosi reperti" consegnati dai carabinieri di Milano "sono emersi cinque differenti aplotipi Y, riconducibili a cinque differenti linee maschili". In particolare, le tracce genetiche sono state trovate sul quinto dito della mano destra e sul primo e quarto della mano sinistra. "La comparazione di quattro di questi aplotipi con quelli parziali ricavati dai margini ungueali ha consentito di escludere che i soggetti (e tutti i loro parenti correlati in linea paterna maschile)" siano venuti in contatto con le mani della vittima. La Procura di Pavia aveva chiesto e ottenuto dalla Cassazione la riapertura dell'inchiesta su Sempio che fu archiviato nel 2017, sulla base di queste analisi. La difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Garlasco, aveva depositato una "consulenza tecnica del dott. Ugo Ricci, specialista in Genetica Medica" e una "'expert opinion' dell'ulteriore consulente dott. Lutz Roewer, esperto a livello internazionale degli aplotipi del cromosoma ypsilon", entrambe "relative alla utilizzabilità del profilo genetico estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima e alla sua compatibilità con il profilo genetico riconducibile" ad Andrea Sempio. Successivamente la Procura aveva "conferito incarico al proprio consulente tecnico, che ha confermato le conclusioni della consulenza della Difesa" di Stasi, condannato in via definitiva.