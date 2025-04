Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 aprile: la rassegna stampa

Il presidente statunitense Donald Trump annuncia dazi al 104% contro la Cina, mentre l'Europa avverte: "Trattiamo, ma il bazooka è pronto". Intanto, la premier Giorgia Meloni propone un piano di 25 miliardi per le imprese. Spazio al caso di Alessandro Coatti, il biologo italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Le motivazioni del giudice alla sentenza per Turetta: "Le 75 coltellate non sono crudeltà ma inesperienza". Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola