Rissa davanti discoteca, giovane ferito a martellate

L'allarme è stato lanciato al 112 da parte di alcuni presenti. Il rianimatore ha intubato e stabilizzato il ferito sul posto, prima di trasferirlo, in volo, all'ospedale di Udine, dove è stato portato in codice rosso

Un giovane, cittadino di origini georgiane, residente a Udine, è ricoverato in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stato colpito con un martello nel corso di una violenta lite che è avvenuta stamani, attorno alle 5, all'esterno di una nota discoteca di Lignano Sabbiadoro (Udine). Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto, dopo l'allarme lanciato al 112 da parte di alcuni presenti, la centrale operativa regionale della Sores Fvg ha inviato una ambulanza e un elicottero di soccorso. Il rianimatore ha intubato e stabilizzato il ferito sul posto, prima di trasferirlo, in volo, all'ospedale di Udine, dove è stato portato in codice rosso.