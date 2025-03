Garlasco, ok a incidente probatorio su reperti e Dna di Andrea Sempio

La gip di Pavia ha accolto la richiesta dei pm. Gli accertamenti comprenderanno - oltre al materiale trovato su unghie e dita di Chiara Poggi - anche oggetti e campioni mai analizzati, fra cui un frammento del tappetino del bagno, prelievi, tamponi e oggetti come confezioni di tè, yogurt, cereali, biscotti, sacchetti e i "para-adesivi" di tutte le impronte. Udienza il 9 aprile

La gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha accolto la richiesta dei pm di un maxi incidente probatorio nelle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. L'udienza per il conferimento dell'incarico e i quesiti è stata fissata per il 9 aprile, quando anche la difesa del 37enne e le parti civili - ossia i genitori e il fratello di Chiara Poggi - potranno nominare i loro consulenti e il giudice indicherà la durata degli accertamenti.