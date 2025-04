Femminicidio Sula, oggi Samson dal Gip. Al vaglio ruolo dei genitori

È previsto per questa mattina l’interrogatorio di convalida del fermo per Mark Antony Samson, accusato dell’omicidio di Ilaria Sula, colpita con tre coltellate al collo. Restano da chiarire l’orario esatto della morte e il ruolo dei genitori del 23enne, presenti in casa al momento dell’aggressione. Gli inquirenti sospettano possibili aiuti nell’occultamento del cadavere

È fissato per questa mattina, nel carcere di Roma, l’interrogatorio di convalida del fermo per Mark Antony Samson, il 23enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula (CHI ERA). Secondo i primi risultati dell'autopsia, la 22enne è stata colpita da tre coltellate al collo, che le avrebbero provocato uno shock emorragico rivelatosi fatale. Di lei non si avevano notizie dalla sera del 25 marzo, quando ne era stata denunciata la scomparsa dal quartiere Furio Camillo di Roma. Secondo la ricostruzione, dopo averla uccisa nell'abitazione in cui viveva con i genitori nel quartiere Africano, Samson ha chiuso il corpo in una valigia e lo ha gettato in un dirupo nelle campagne dei Monti Prenestini. Poi la confessione agli inquirenti. L'indagine della Procura di Roma punta a chiarire una serie di aspetti legati alle ultime ore di vita della studentessa. Restano dubbi sulla posizione del padre e della madre del 23enne, che si trovavano in casa al momento dell'aggressione che sarebbe arrivata al culmine di un diverbio.

I dubbi sul ruolo dei genitori

Al momento, i coniugi Samson non risultano iscritti nel registro degli indagati nel procedimento in cui si contestano i reati di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e l'occultamento di cadavere. Il rischio, per loro, è quello di accusa di concorso in omicidio. Gli inquirenti sospettano che qualcuno possa aver aiutato Samson a ripulire la casa e a infilare il corpo senza vita di Ilaria nella valigia trascinata poi nell'automobile. In questo caso scatterebbe l'accusa di concorso nell'occultamento di cadavere. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall'analisi del cellulare di Samson e in particolare dalle chat utilizzate dal ragazzo, che nei giorni successivi al delitto avrebbe utilizzato anche il cellulare della sua ex, per pubblicare messaggi rassicuranti sui suoi profili social, scrivendo “sto bene, grazie a tutti”, per depistare le ricerche.

22 ore di buio: da San Lorenzo al dirupo di Poli

Restano da chiarire anche l'orario e il giorno della morte. Un vuoto di 22 ore separa l’ultimo messaggio vocale inviato dalla giovane, risalente alla sera del 25 marzo quando ha lasciato l’appartamento che condivideva con le amiche a San Lorenzo, e le immagini di una telecamera di sorveglianza che, intorno alle 18 del giorno successivo, riprendono l’auto di Mark Antony Samson a circa 500 metri dal dirupo di Poli, dove si sarebbe poi disfatto del corpo. Il filmato, ripreso da un autovelox, ha cristallizzato la targa della vettura ma non fornisce elementi su quante persone fossero a bordo.



