Cosa c’è (davvero) di nuovo sul delitto di Garlasco?

Dopo 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi e a 10 anni dalla condanna in via definitiva dell’allora fidanzato della ragazza, la Procura di Pavia ha ottenuto la riapertura dell’indagine convinta di avere “elementi nuovi” a carico di Andrea Sempio, un amico del fratello della vittima, indagato per la seconda volta dopo una precedente archiviazione, con l’accusa di omicidio volontario in concorso