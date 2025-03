Se il cane ascolta per i bambini imparare a leggere è più facile

Imparare a leggere non è semplice per tutti i bambini e le difficoltà sono spesso aggravate dalla paura del giudizio altrui. Il programma R.E.A.D (Reading Education Assistance Dog) offre una soluzione più piacevole, facendo interagire i bambini con cani da terapia che agiscono come “ascoltatori” pazienti e non giudicanti. L’intervista a Tiziana Bertoli, coordinatrice del programma italiano