Con la nuova riforma costituzionale la Germania abbandona l'austerità

Il parlamento tedesco ha approvato la modifica alla Costituzione che permette di escludere dal calcolo del deficit le spese militari e quelle per gli investimenti fino a 500 miliardi accumulati nei prossimi 12 anni. Una svolta che rinnega la posizione sui conti pubblici da sempre espressa in Europa, e ribadita non più di un anno fa, da Berlino. E che rischia di compromettere la credibilità dell'impianto di regole europeo