Nelle nuove Indicazioni nazionali per elementari e medie, targate Valditara, si legge: “Solo l’Occidente conosce la Storia”. L’affermazione, come altre contenute nel documento, ha suscitato le reazioni accese delle società degli storici, che contestano: “È una dichiarazione non corretta e fuorviante, che va eliminata dal testo. Così, rivendichiamo il modello dell’Occidente in grado di ‘conquistare’ il mondo”