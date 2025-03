Google, per la ricerca la rivoluzione AI deve attendere

Arrivano anche in italiano le panoramiche prodotte da Gemini in risposta a ricerche complesse. Un primo, timido passo nell’ibridazione di Google Search con le potenzialità di Gemini ma nulla a che vedere con quanto ci si aspetta da AI Mode, ancora in cantiere. Ecco come funzionano questi “spiegoni” che anticiperanno i soliti elenchi di link