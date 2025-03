La direttrice artistica racconta a Sky TG24 la nuova edizione del Festival dei Due Mondi dal titolo mahleriano Il Canto della Terra. Oltre 60 spettacoli dal 27 giugno al 13 luglio. Tra i protagonisti Umberto Orsini e Luca Marinelli nel doppio ruolo di regista e interprete. In apertura l’opera di Rufus Wainwright ispirata alle Memorie di Adriano, per la prima volta in Italia. Per la danza atteso un nuovo Bolero di Shahar Binyamini. E sul bilancio dei suoi 5 anni dice: “La mia più grande soddisfazione? Gli artisti”