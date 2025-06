Educare all'affettività, il ruolo della scuola può fare la differenza?

Dopo l'ennesimo femminicidio in cui a essere uccisa brutalmente dall'ex fidanzato è stata una ragazza di soli 14 anni, Martina Carbonaro, si è tornati – ancora una volta – a parlare dell'urgenza di un fenomeno su cui l'intera società è chiamata a intervenire. Come si educa alla parità di genere? Quale ruolo deve assumere la scuola? Di questo si è parlato a Live In Milano 2025 con Giuseppina Torre, pianista, Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Presidi, e Daniela Collu, conduttrice e scrittrice