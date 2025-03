Giornalista americana, a 15 anni ha messo da parte il sogno di diventare ballerina. Al Book Pride di Milano presenta il suo memoir “Non pensare, cara”, in cui mette in fila le contraddizioni, le luci e le ombre, di questo mondo. “Nel mio libro c’è tutta la tensione che vivo: da un lato la passione per il balletto, che può essere anche uno strumento di liberazione della donna, e dall’altro i traumi del passato tra standard fisici irraggiungibili e abusi psicologici"