Femminicidio Sara Campanella, oggi l'autopsia sul corpo della 22enne

È prevista per oggi al Policlinico di Messina l'autopsia sul corpo di Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni accoltellata a morte per strada a Messina dal collega di università Stefano Argentino. Nei confronti del 27enne, che ha confessato il femminicidio agli inquirenti, è stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare. "Ha ammesso i fatti che gli vengono contestati, ha confessato”, ha dichiarato l'avvocato Raffaele Leone, legale di Argentino. “Ha risposto a qualche domanda, ma non ha spiegato cosa lo ha spinto ad aggredire la ragazza. Si è certo reso conto della gravità dei fatti, è estremamente prostrato. Non so dire se è pentito", ha aggiunto al termine dell'interrogatorio di garanzia.

La fiaccolata per Sara Campanella

Nel frattempo, migliaia di studenti e amici di Sara Campanella hanno sfilato per le strade di Messina nella fiaccolata a lei dedicata, per dire ancora una volta “no alla violenza”. "Abbiamo fatto questa fiaccolata - prosegue Angela - per ricordare la nostra compagna e affinché atti brutali come quello accaduto a Sara non si ripetano mai più", ha dichiarato una compagna di università della vittima. Nel corteo un gruppo di ragazzi e ragazze ha sventolato uno striscione con la foto di Sara Campanella e la frase, presa dal profilo Facebook della 22enne, "Mi amo troppo per stare con chiunque", insieme al numero di telefono antiviolenza "1522". La città di Messina si è stretta alla famiglia Campanella che ha partecipato al corteo.