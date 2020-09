5/17 ©Ansa

L'arcivescovo Mario Delpini ha ringraziato Mattarella per la sua "parola sapiente, incoraggiante, capace di creare consenso" e ha sottolineato come in momenti così difficili, in una terra che ha avuto "le sue ferite, i suoi troppi morti, i troppi malati" e che ha conosciuto "le umiliazioni dell'impotenza" e anche "le meschinità delle beghe, le banalità dei discorsi, le contrapposizioni pretestuose" serva "una alleanza, una coralità per affrontare insieme le sfide e le lacrime di questo tempo"