Trento, tragedia in barca: 12enne annega nel lago di Molveno

©Ansa

Il personale di soccorso dei vigili del fuoco con il Nucleo subacqueo è intervenuto subito dopo l'allarme lanciato dai genitori. Il bambino, ancora vivo, è stato recuperato dai sommozzatori in prossimità della riva, a pochi metri di profondità. Il minore è poi deceduto in ospedale

Era originario del Bangladesh il bambino di 12 anni, residente con la famiglia in Veneto, morto dopo essere scomparso questo pomeriggio per circa un'ora nelle acque del lago di Molveno, in Trentino. A quanto si apprende, dopo l'arrivo del personale di soccorso dei vigili del fuoco con il Nucleo subacqueo - praticamente immediato dopo l'allarme lanciato dai genitori - sono subito partite le ricerche. Il bambino, ancora vivo, è stato recuperato dai sommozzatori in prossimità della riva, a pochi metri di profondità. Il minore è poi deceduto in ospedale. 

