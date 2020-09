"Abbiamo bisogno di massima responsabilità e prudenza in questo momento storico", ha sottolineato il ministro degli Esteri, che ha augurato a Silvio Berlusconi - ricoverato al San Raffaele per un principio di polmonite interstiziale da Covid - una pronta guarigione

"Rabbrividisco quando penso che poteva essere al Governo di questa nazione chi oggi va nelle piazze a dire che la mascherina non serve, chi va in giro a fare il negazionista. Abbiamo bisogno di massima responsabilità e prudenza in questo momento storico". Lo ha detto a Sky TG24 il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.