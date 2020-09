7/17 ©Ansa

Tra le sfide superate da Berlusconi c'è anche quella complicatissima di un tumore alla prostata per cui fu operato nel 1997 al San Raffaele in completa segretezza. È stato lo stesso ex premier a raccontarlo in un'intervista a Repubblica nel 2000: "Ero convinto di avere un male incurabile. Invece, per fortuna, il male era localizzato ed è stato possibile combatterlo"