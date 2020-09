Coronavirus, primo caso in scuola a Roma: studente positivo

Primo caso di Coronavirus tra gli studenti di una scuola di Roma. Un ragazzo iscritto alla Marymount international, in zona Cassia, è risultato positivo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)

Sessanta persone in solamento

Da quanto appreso, la Asl Roma 1 ha messo in isolamento domiciliare 60 persone, tra cui compagni di classe e insegnanti, in via prudenziale. La Asl moniterà l'andamento clinico e si aspetteranno sette giorni per l'eventuale comparsa di sintomi prima di effettuare i tamponi. I ragazzi in isolamento - a quanto riferito - seguiranno le lezioni con la didattica distanza.