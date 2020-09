Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Berlusconi: Staff, stop allarmismi,comunicazioni da Zangrillo

"Pur comprendendo le legittime ragioni della stampa, si invita ad avere rispetto della privacy del Presidente anche per evitare notizie avventate, imprecise e allarmistiche. Tutte le notizie relative alla salute del Presidente saranno diffuse attraverso comunicazioni ufficiali nel doveroso aggiornamento dovuto ai media dal Prof Zangrillo a partire dalle ore 16. Ogni altra ricostruzione e ogni altro dettaglio letto in queste ore relativo alla clinica e al decorso è da intendersi arbitrario, non confermato". E' quanto si legge in una nota dello staff di Silvio Berlusconi.